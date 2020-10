Neue „Babylon Berlin“-Box erscheint bald für das Heimkino

Anzeige

Bevor die dritte Staffel der Erfolgsserie „Babylon Berlin“ im Free TV startet, gibt es erste Details zur anstehenden Heimkinopremiere. Leonine veröffentlicht für alle Fans unter anderem eine neue Komplettbox.

Staffel 3 von „Babylon Berlin“ entführt in den September des Jahres 1929. Berlin befindet sich im Umbruch, die Weimarer Republik kämpft mit Armut und Massenarbeitslosigkeit. Basierend auf Volker Kutschers Buchbestseller „Der stumme Tod“ knüpfen die neuen Folgen direkt an die zweite Staffel an. Die Geschichte um einen vermeintlichen Unfall bei einem Filmdreh wird verwoben mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus. Ergibt am Ende den gewohnten Mix aus knalligem Exzess des Berliner Nachtlebens, Historienstunde und düsterer Unterwelt. Schon jetzt wurde die dritte Staffel in über 100 Länder verkauft. Eine vierte Staffel ist außerdem bereits in Planung.

Am 11. Oktober werden die neuen Folgen ihre Free-TV-Premiere in der ARD feiern. Am 19. Oktober veröffentlicht Leonine die komplette Staffel auf DVD (4 Discs) und Blu Ray (3 Discs) sowie digital als VoD, noch bevor das Finale im Fernsehen läuft. Zeitgleich erscheint auch eine „Babylon Berlin“ – Collection auf DVD (8 Discs) und Blu Ray (7 Discs). Enthalten sind alle bisherigen Staffeln der Serie sowie ein Making-of der zweiten Staffel.