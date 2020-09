Von Metropolis bis Mabuse: Deutsche Filmklassiker zum Staffelstart von „Babylon Berlin“ in der ARD-Mediathek

Anzeige

Noch bevor die Traumfabrik Hollywood so richtig in Gang kam, wurde in Deutschland großes Kino produziert: Genies wie Fritz Lang schufen Bahnbrechendes – und die ARD macht es nun wieder zugänglich.

Monumentales Kino aus Deutschland? Gibt es gefühlt seit der Abwanderung von Wolfgang Petersen („Das Boot“) in die USA kaum – es dominierten seither seichte Parodien wie „Der Schuh des Manitu“ oder das Oeuvre von Til Schweiger die Leinwände der Bundesrepublik, wenn nicht gerade Hollywood-Materialschlachten sich darauf abspielten.

Filme, die man gesehen haben muss

Dass es die großen Jahre des deutschen Films durchaus gab, ist heute vielen Filmkonsumenten ohne cineastisches Hintergrundwissen nicht mehr bewusst – so kommt die Ankündigung der ARD, zum Free-TV-Start der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ zwanzig große Werke deutscher Filmschaffender aus der Vorkriegszeit zu exhumieren, wie gerufen: Insbesondere die Filmografie von Fritz Lang ist dabei zu beachten, denn mit „Metropolis“ entstanden hierzulande bereits in den zwanziger Jahren Leinwand-Illusionen, die weltweit Jahrzehntelang vergeblich ihresgleichen suchten. Größte Teile des Films galten lange als unwiederbringlich verschollen, bis sie sich vor kaum mehr zehn Jahren durch nahezu unwahrscheinliches Glück wieder (fast) zu einem Ganzen zusammenfügten.

Zwölf Filmklassiker der 1920er- und frühen 1930er-Jahre, unter denen sich Wegbereiter ganzer Genres von epischer Science Fiction (Metropolis) bis Psychothriller (M – Eine Stadt sucht einen Mörder) finden, stehen ab dem 18. September in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit – und nicht wenige der Werke gehören im Gegensatz zu vielen neuen Netflix-Fließbandserien wirklich ganz oben auf jede Watchlist.

Die Filmklassiker in der Übersicht:

Die Frau im Mond (1929, Fritz Lang)

Der letzte Mann (1924, F.W.Murnau)

Dr. Mabuse Teil 1 und 2 (1921, Fritz Lang)

Tagebuch einer Verlorenen (1929, Georg Wilhelm Pabst)

Metropolis (1927, Fritz Lang)

Die Büchse der Pandora (1929, Georg Wilhelm Pabst)

Der Blaue Engel (1930, Josef von Sternberg)

Menschen am Sonntag (1930 Robert Siodmak, E.G.Ulmer)

M – eine Stadt sucht einen Mörder (1931, Fritz Lang)

Berlin Alexanderplatz (1931, Phil Jutzi)

Aschenputtel (1922, Lotte Reiniger)

Der Staffelstart von „Babylon Berlin“ im Free-TV

Zu verdanken hat das Publikum diesen nostalgischen Filmreigen dem Staffelstart von "Babylon Berlin" im Free-TV: Mit drei Folgen und der begleitenden Dokumentation startet der dritte Durchlauf der deutschen Retro-Krimiserie am Sonntag, 11. Oktober 2020, 20.15 Uhr im Ersten. Drei weitere Folgen strahlt Das Erste am Mittwoch, 14. Oktober um 20:15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 15., 21. und 22. Oktober um 20.15 Uhr zu sehen. Bereits ab dem 9. Oktober sind die ersten drei Folgen online first in der ARD-Mediathek zu sehen (ab 11. Oktober dann die ganze Staffel).