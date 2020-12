Skandalfilm „Irreversible“ erstmals auf Blu-ray

Anzeige

Studiocanals veröffentlicht heute den Skandalstreifen „Irreversible“ erstmals auf Blu-ray und in einer neuen Fassung. 2002 sorgte Regisseur Gaspar Noé bei den Filmfestspielen in Cannes für Entsetzen und löste mit dem Film eine regelrechte Saalflucht aus.

Eine Biographie auf dem Abstellgleis in „Menschenfeind“, die dreistündige Jenseitsreise in „Enter the Void“ oder die Drogenhölle von „Climax“. Wenn Gaspar Noé einen neuen Film dreht, kann man sich einer Sache fast immer gewiss sein: Es wird schlimm. Die Figuren müssen Schlimmstes erleiden und das Publikum mit ihnen. Am kontroversesten gilt bis heute Noés „Irreversible“, bei dessen Uraufführung es aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung fast zum Eklat kam.

In dem Drama erzählt der Franzose, wie das Schicksal gnadenlos über Alex (Monica Bellucci) und ihren Freund Marcus (Vincent Cassell) hereinbricht. Als die schwangere Alex nach einer Party allein den Heimweg antritt, wird sie in einer Unterführung brutal vergewaltigt und zusammengeschlagen. Ihr Freund und Ex-Freund begeben sich rastlos auf eine Jagd durch die Nacht. Die Suche nach Alex‘ Peiniger führt zu einem ebenso grauenvollen wie sinnlosen Rachemord.

Rückwärts oder vorwärts?

Der Kunstgriff des Films besteht darin, dass er in seiner Szenenfolge rückwärts erzählt ist. Er beginnt mit der Katastrophe und führt Schritt für Schritt zurück zum Anfang und zum „Happy End“ oder besser gesagt „Happy Beginning“, was umso schrecklicher wirkt in Anbetracht der Tatsache, was den Figuren noch bevorsteht. Für die Restaurierung und Neuveröffentlichung soll man nun den Film noch einmal ganz neu erfahren können. Im sogenannten „Straight Cut“ hat der Regisseur den Film nämlich in chronologische Reihenfolge gebracht. Der neue Cut auf der „Irreversible“-Blu-ray verändere alles, so kündigt Studiocanal die Version an. „Die Leben der Hauptcharaktere entwickeln sich in die entgegengesetzte Richtung, auf Ruhe folgt Wahnsinn, auf Liebe folgt Hass, auf den Himmel die Hölle.“

2019 feierte der „Straight Cut“ in Venedig seine Weltpremiere. Gaspar Noé selbst sagt über seine neue Schnittfassung: „Zu Beginn als Bonusmaterial für den Blu-ray Release des Remasters entworfen, war diese neue ‚umgekehrte‘ Fassung zu meiner Überraschung stark genug, um sie mit der Originalversion eines solch zweiteiligen Werkes in die Kinosäle und auf diversen weiteren Medien zu bringen. Diese Erfahrung ist umso aufregender, weil mit nichts Vergleichbares bekannt ist, weder in der Kinobranche noch in der Literatur. Kein Werk, das in dieser Weise zweifach ausgeschöpft wurde.“

Ab heute ist der Remaster von „Irreversible“ als limitiertes Blu-ray Steelbook und DVD Collector’s Edition. Die „Straight Cut“-Fassung wird neben dem Original als Extra jeweils enthalten sein. Seit seiner Ankündigung stieß die Veröffentlichung auf großes Interesse. Zwischenzeitlich war die Blu-ray über mehrere Wochen bereits vergriffen. Ursprünglich sollte der Film in diesem Monat auch seine Wiederaufführung in den Kinos erfahren. Aufgrund der Corona-Schließungen liegt der Kinostart allerdings zunächst auf Eis.