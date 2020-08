Anwalt kritisiert lange Ermittlungsdauer gegen Regisseur Wedel

Anzeige

Der Rechtsanwalt Alexander Stevens hat die Münchner Staatsanwaltschaft für ihre langwierigen Ermittlungen gegen den Regisseur Dieter Wedel („Der große Bellheim“) kritisiert.

„In jedem komplizierten Wirtschaftsverfahren geht es schneller“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat mit einem fairen Verfahren nichts mehr zu tun.“ Stevens vertritt das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer, die Schauspielerin Jany Tempel – sie hatte Anfang 2018 in der „Zeit“ gesagt, Wedel habe sie 1996 in einem Münchner Luxushotel zum Sex gezwungen. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen auf. „Aus meiner Sicht lässt sich überhaupt nicht erklären, was da so lange dauert“, so Stevens.

Die Staatsanwaltschaft München I hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass „nicht vor Spätherbst“ mit einer Entscheidung darüber zu rechnen sei, ob sie Wedel anklagt oder nicht. „Wie viel Zeit Ermittlungen in Anspruch nehmen, hängt natürlich vom Einzelfall ab“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft sei „verpflichtet, alle Umstände sorgfältig zu ermitteln“.

Im konkreten Fall hätten „Ermittlungen im Rechtshilfeweg Zeit in Anspruch genommen“, sagte der Sprecher. Schon zuvor hatte die Behörde wiederholt betont, dass Zeugenvernehmungen im Ausland die Ermittlungen verzögerten.

Nach Angaben von Anwalt Stevens sei ein Zeuge aus den USA aber schon vor langer Zeit befragt worden. „Das kann kein Grund sein.“ Er rechne jetzt damit, dass die Ermittlungen bis Ende September abgeschlossen werden. „Wir haben sonst irgendwann auch den Punkt für eine offizielle Beschwerde erreicht.“

Wedel weist die Vergewaltigungsvorwürfe zurück. 2018 sagte er der „Bild“-Zeitung: „Inzwischen bin ich froh, dass es diese Ermittlungen gibt. Ich vertraue auf die Staatsanwaltschaft.“