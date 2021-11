„Bares für Rares“: Fabian verkauft Gemälde direkt an Landesmuseum weiter

Anzeige

Aus einer Göppinger Dachgeschosswohnung und über die TV-Trödelshow „Bares für Rares“ hat es ein Öl-Gemälde bis in den Besitz des Landesmuseums Württemberg geschafft.

Das Museum hat das Bild des Stuttgarter Malers Jakob Friedrich Weckherlin (1761−1814) nach eigenen Angaben gekauft, nachdem es noch vor wenigen Wochen in der Fernsehsendung angeboten worden war. Den Zuschlag hatte damals der Kunsthändler Fabian Kahl aus Halle für 1500 Euro erhalten. Nun wurde der Gothik-Paradiesvogel sich mit dem Museum einig. Das württembergische Landesmuseum besitze bereits mehrere Weckherlin-Gemälde, sagte der zuständige Kurator Olaf Siart, der auf den Händler zugekommen war.

Das Bild sei ein Erbstück aus dem Bestand des Großvaters, hatte die einstige Besitzerin aus Göppingen in der ZDF-Sendung erzählt. Das Werk passe allerdings nicht mehr in ihre kleine Dachgeschosswohnung, hatte die junge Frau gesagt.

Das Gemälde zeigt eine leicht bekleidete Dame in antikem Gewand, die Metallerze empor hält. Das Bild und sein bereits im Landesmuseum ausgestelltes Pendant hingen einst über den Türen der ehemaligen Hohen Karlsschule in Stuttgart. Sie symbolisierten die dort gelehrten Fächer. Weckherlin hatte früher an der Karlsschule studiert – zusammen mit dem Dichter Friedrich Schiller, den er ebenfalls gemalt hatte.

© obs/ZDF/Willi Weber