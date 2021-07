„Better Call Saul“-Hauptdarsteller Bob Odenkirk kollabiert am Set

Anzeige

Wie das einflussreiche Klatschportal TMZ heute morgen berichtete, ist Bob Odenkirk bei Dreharbeiten zusamengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zuest berichtete das Portal, dass der Schauspieler beim Filmen in Los Angeles zusammengebrochen sei. Inzwischen habe man aus dem Umfeld von Bob Odenkirk erfahren, dass der Zwischenfall am Set von „Better Call Saul“ in New Mexico passierte. Zur Zeit finden die Dreharbeiten zur sechsten und finalen Staffel des erfolgreichen Spin-Offs zur preisgekrönten Serie „Breaking Bad“ statt. Beide Serien spielen größtenteils in Alberquerque, New Mexiko, und dort finden entsprechend auch viele Dreharbeiten statt.

Unbestätigten Medienberichten zufolge musste Bob Odenkirk per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sich zurzeit noch befinde. Außer der Information, dass der Schauspieler beim Dreh zusammengebrochen sei, ist zu seinem Gesundheitszustand nichts weiteres bekannt. Auf Twitter sendete ihm Michael McKean, der in der Serie Odenkirks Bruder spielte, Grüße.

