Deutsche Stimme von „Star Trek“-Held verstorben

Er war die deutsche Stimme des Lieutenant Worf aus „Star Trek“: Der Schauspieler und Synchronsprecher Raimund Krone ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

„Eine große Stimme ist auf immer verloren“, teilte sein Bruder Michael Krone am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Raimund Krone starb demnach am 2. November nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin.

Krone entstammte einer Schaupieler-Familie und übernahm mehr als 800 Synchronrollen, etwa für Christopher Lloyd und Kirk Douglas sowie in einer Reihe von US-Serien, darunter „Ein Colt für alle Fälle», „MacGyver“ und „Navy CIS“. Er lieh seine Stimme dem US-Schauspieler Michael Dorn in dessen Rollen als Klingone Worf in «Star Treck» und «Raumschiff Enterprise».

Die Beisetzung ist für den 26. November auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof in Berlin-Schöneberg geplant.

