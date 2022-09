Deutscher Hörfilmpreis: Die Preisträger

Anzeige

Mehrere Produktionen erhalten den Deutschen Hörfilmpreis. Prämiert werden in diesem Jahr unter anderem das Drama „Der Rausch“, das Autorenporträt „Lieber Thomas“ und der Animationsfilm „Ein Känguru wie du“, gab der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Berlin am Dienstag bekannt.

In Filmen mit Hörfassung werden kurze Erklärungen eingesprochen. Das kann etwa eine Beschreibung der Umgebung, der Mimik oder der Handlung sein. Das hilft Menschen, die nicht oder nur schwer sehen können.

Bildquelle: Personen v.l. Steven Gätjen: DBSV