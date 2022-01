Die Gewinner der 79. Golden Globes

Anzeige

Hollywoods Auslandspresse (HFPA) hat zum 79. Mal die Golden Globes vergeben. Die Preisträger für Film und Fernsehen wurden in der Nacht zum Montag in Beverly Hills in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt. Die Veranstaltung lief zudem ohne Nominierte und Stargäste ab, die übliche TV-Gala fiel aus.

Star-Komponist Hans Zimmer konnte seine Trophäen-Sammlung dabei vergrößern. Der gebürtige Frankfurter gewann mit seiner Komposition für das Science-Fiction-Drama „Dune„. Es war bereits seine 14. Nominierung in der Sparte „Beste Filmmusik“. Zwei Globes hatte er schon zuvor, 1995 für „König der Löwen“, 2001 für „Gladiator„. Den „Song“-Globe holten dann noch Popstar Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell mit der gemeinsamen Ballade „No Time To Die“ für den James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben„.

Die Gewinner in den wichtigsten Golden-Globes-Filmkategorien:

Bestes Filmdrama

„The Power of the Dog“

Beste Komödie/Musical

„West Side Story“

Beste Regie

Jane Campion („The Power of the Dog“)

Bester Schauspieler Filmdrama

Will Smith („King Richard“)

Beste Schauspielerin Filmdrama

Nicole Kidman („Being the Ricardos“)

Bester Schauspieler Komödie/Musical

Andrew Garfield („Tick, Tick…Boom!“)

Beste Schauspielerin Komödie/Musical

Rachel Zegler („West Side Story“)

Bester Nebendarsteller

Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog“)

Beste Nebendarstellerin

Ariana DeBose („West Side Story“)

Beste Filmmusik

„Dune“, Hans Zimmer

Bester nicht-englischsprachiger Film

Japan („Drive my Car“)

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN d abei eine kleine Provision. Auf den Preis hat das aber keinerlei Auswirkung.