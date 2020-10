Dieses Promi-Sternchen ist der „Most Dangerous Celebrity 2020“

Anzeige

Malware, Phishing-Angriffe, Cyber-Kriminalität: Welche Suchanfragen nach Prominenten die größten Gefahren für Internetnutzer in Deutschland bergen, ermittelte McAfee in einer alljährlichen Studie.

Auf der Suche nach kostenlosen Inhalten wie Filmen oder Musik von ihren Lieblingsstars tappen Internetnutzer leicht in die Fallen von Cyber-Kriminellen. Welche Recherchen nach Prominenten dabei das größte Risiko darstellen, untersuchte McAfee in der diesjährigen Studie „Most Dangerous Celebrity 2020“: Auf dem ersten Platz liegt demnach Kylie Jenner, die durch die Reality-Fernsehserie „Keeping up with the Kardashians“ berühmt wurde und eine 900 Millionen Euro schwere Kosmetikfirma besitzt. Damit ist sie nicht nur der aktuell bestbezahlteste Promi weltweit, sondern auch die Gefährlichste bei Online-Suchen im Internet.

Bereits seit 14 Jahren ermittelt McAfee in seiner „Most Dangerous Celebrity“-Studie, welche Suchanfragen nach Prominenten am häufigsten zu einer Gefährdung von Internetnutzern führen. In diesem Jahr während der Covid-19-Pandemie stieg auch das Interesse der Deutschen an Unterhaltung in den eigenen vier Wänden stark an und damit die Suche nach kostenlosen Filmen, TV-Serien oder den neuesten Updates und Insider-Infos zu ihren Lieblingspromis im Netz. Ein gefundenes Fressen für Cyber-Kriminelle: Oft landen neugierige Nutzer auf gefährlichen Links, die sie zu betrügerischen Webseiten führen und womöglich ihre privaten Daten abgreifen oder das Gerät mit Malware infizieren. Um dem vorzubeugen, hat McAfee ein paar Tipps für die Verbraucher-Sicherheit im Netz zusammengestellt.

In die deutsche Top 10 Liste der diesjährigen „Most Dangerous Celebrities“ haben es außerdem die Models Hailey Baldwin (Platz 2), Cara Delevingne (Platz 5) und Fernsehmoderatorin Cathy Hummels (Platz 6) sowie die Sängerinnen Rihanna (Platz 7) und Miley Cyrus (Platz 9) geschafft. Platz 3 belegt die Schauspielerin Jennifer Aniston, Kollegin Dakota Johnson landet auf dem achten Platz. Die männlichen Schauspielkollegen werden in der Liste vertreten durch Ryan Gosling (Platz 4) und Zac Efron (Platz 10).

Top 10 der gefährlichsten Promis in Deutschland:

Kylie Jenner Hailey Baldwin Jennifer Aniston Ryan Gosling Cara Delevingne Cathy Hummels Rihanna Dakota Johnson Miley Cyrus Zac Efron