Erotische 3sat-Filmreihe „Amour fou“ startet heute mit Lady Chatterley

Vom heutigen Sonntag, den 3., bis Freitag, 8. Januar, präsentiert 3sat in der Reihe „Amour fou“ in sieben internationalen Produktionen. Verrückte Liebschaften stehen dabei dem Namen getreu im Vordergrund.

Zum Auftakt der Filmreihe zeigt 3sat diesen Sonntag, um 22.05 Uhr, die preisgekrönte Roman-Neuverfilmung „Lady Chatterley“ (Frankreich/Großbritannien/Belgien 2006) von Pascale Ferran. Es gibt von dem Stoff auch deutlich anzüglichere Constance Chatterley (Marina Hands) kümmert darin sich um ihren Mann (Hippolyte Girardot), der seit dem Ersten Weltkrieg an den Rollstuhl gefesselt ist. Doch etwas fehlt in ihrem Leben. Als sie auf einem Spaziergang den Waldhüter Parkin (Jean-Louis Coullo’ch) trifft, entspinnt sich über die Standesgrenzen hinweg eine leidenschaftliche Affäre.

Am Dienstag folgt bereits zu früherer Sendezeit (5. Januar), um 20.15 Uhr, „Sag mir nichts“ von Andreas Kleinert mit Ursina Lardi und Ronald Zehrfeld spielen in dem deutschen Film von 2016 die Hauptrollen Lena und Martin. Die beiden lassen sich spontan auf einen Seitensprung ein und ringen schließlich mit der Versuchung, ihr altes Leben gegen ein neues zu tauschen. Um 22.25 Uhr geht es dann direkt mit einer komplizierten Vierecksgeschichte weiter: In „Tage am Strand“ (Australien/Frankreich 2012) von Anne Fontaine verlieben sich die beiden Mütter Lil (Naomi Watts) und Roz (Robin Wright), die seit Kindertagen eng miteinander befreundet sind, in den Sohn der jeweils anderen.

Von „leichten Mädchen“ bis zur Lady Chatterley-Neuverfilmung ist bei „Amour fou“ dieser Tage einiges geboten

Am Mittwoch, 20.15 Uhr, zeigt 3sat Todd Haynes‘ „Carol“ (Großbritannien/USA 2015). Der Film feierte 2015 Premiere in Cannes, wo Rooney Mara als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Cate Blanchett in der Hauptrolle, fühlt sich zu Frauen hingezogen, was keiner wissen darf. Um 22.05 Uhr folgt „Shame“ (Großbritannien 2011) von Steve McQueen. Ein intensives Erotikdrama mit Michael Fassbender als New Yorker Single auf der Jagd nach dem nächsten anonymen Sex-Abenteuer. Am Donnerstag, um 22.25 Uhr, präsentiert 3sat Julio Médems „Lucía und der Sex“ (Spanien 2001). Der hochdekorierte Film steckt voll sonnendurchfluteter Erotik und Sinnlichkeit.

Zum Abschluss der Reihe folgt am Freitag, um 22.25 Uhr, „Ein leichtes Mädchen“ von Rebecca Zlotowski (Frankreich 2019). Naïma (Mina Farid) und ihre Cousine Sofia (Zahia Dehar) verbringen einen Sommer voller Sehnsucht, Erotik und Leidenschaft in Cannes.