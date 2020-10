Filmstar Jeff Bridges an Krebs erkrankt

Anzeige

Der Publikumsliebling machte seine schwerwiegende Diagnose gestern über den Kurznachrichtendienst Twitter öffentlich.

Dort sagte er es mit den Worten der vielleicht berühmtesten seiner zahlreichen Leinwandrollen – dem „Dude“ aus der Coen Brothers-Groteske „The Big Lebowski“: „Neue Sch**ße ist ans Licht gekommen!“, so die ungefähre Übersetzung des Einleitungssatzes der Twitter-Nachricht, in der sich der charismatische 70-jährige an seine weltweite Fangemeinde wendet.

https://twitter.com/TheJeffBridges/status/1318341223384518663

Es handle sich bei seiner Erkrankung um ein sogenanntes Lymphom, eine bösartige Erkrankung des Lymphgewebes. Jedoch sei der Hollywood-Star, der auch in Filmen wie „Tron“ und „Iron Man“ zu sehen war, vorerst zuversichtlich: Die Prognose sei gut und er habe das bestmögliche Team von Ärzten an seiner Seite.

Einen dringlichen Wunsch an seine Fans hatte Jeff Bridges, der für seine Rolle als Country-Sänger in „Crazy Heart“ mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, jedoch zu verlautbaren: Seine Follower und Unterstützer sollen bei den kommenden US-Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgeben, so Bridges, denn man „sitze diesbezüglich in einem Boot“.

Bild: Jeff Bridges (Gage Skidmore, Lizenz CC BY-SA 2.0)