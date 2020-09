Goldene Kamera Digital Awards heute Abend bei Youtube

Anzeige

Die Funke Mediengruppe verleiht heute Abend gemeinsam mit YouTube den Goldene Kamera Digital Award. Der Preis wird zum dritten Mal verliehen.

Linda Zervakis und Daniele Rizzo den diesjährigen YouTube Goldene Kamera Digital Award. Manche Preisträger stehen bereits fest. So geht der „Special Award“ dieses Jahr an Björn Lengwenus (48). Der Hamburger Schulleiter hatte während den Corona-bedingten Schulschließungen im März eine kreative Idee, um die Schule zusammen zuhalten: Benannt nach dem Stadtteil in dem sich die Schule „Alter Teichweg“ befindet, produzierte er eine Late-Night Show für Schüler, Lehrer und Eltern. Dort berichtete er dann in 28 Folgen vom aktuellen Schulgeschehen. Jeden Abend um 22 Uhr wurde „Dusberg Late Night“ auf YouTube ausgestrahlt. Lengwenus erhielt seinen Preis von Moderatorin Linda Zerawakis.

Den „Special Award International“ erhält Andrea Bocelli für sein Konzert „Music For Hope“. Dieses war am Ostersonntag live aus dem Mailänder Dom übertragen und von 2,8 Millionen Zuschauern im Livestream angeschaut wurden. Damit ist das Konzert der erfolgreichste Klassik-Livestream auf YouTube. Bis heute wurde das Video über 41 Millionen Mal aufgerufen. Bocelli erhält damit bereits zum zweiten Mal die Goldene Kamera. 2020 wurde er in der Kategorie „Best Musik“ ausgezeichnet.

Die Gewinner der anderen Kategorien des Goldene Kamera Digital Awards werden am heutigen 8. September verliehen. Spannend bleibt es noch in den Kategorien „Best Newcomer“, „Best of Education & Coaching“ sowie „Best Brand Channel“.

Den Livestream kann man sich ab 19 Uhr auf dem YouTube Kanal des Goldene Kamera Digital Awards anschauen. Die „richtige“ Goldene Kamera wird am 12. November verliehen – letztmals im TV übertragen vom ZDF.