Gottschalk moderiert 2020 „50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe“

Letztes Jahr moderierte Thomas Gottschalk das 50-jährige Jubiläum der ZDF-Hitparade. Jetzt soll es eine Zugabe geben.

Streng genommen sind es dieses Jahr ja 51 Jahre Hitparade, aber was soll der Geiz – in jedem Fall wird Thomas Gottschalk die Unterhaltungsshow auch diesmal wieder moderieren, so der Spiegel Ende Februar. Nun stehen laut Schlagerprofis.de auch Ort und Datum fest: „50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe“ werde am 18. Juni in Offenburg produziert.

Gottschalk habe sich dem Format zu Anfang eher zögerlich genähert, schreibt der Spiegel. Doch „da in der Unterhaltung allein das Publikum entscheidet, wo die Musik spielt und vor allem was gespielt wird, bin ich dem Ruf nach einer weiteren Ausgabe gerne gefolgt“, wird Gottschalk zitiert.