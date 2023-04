Hans Zimmer auf Tournee durch Deutschland und Europa

Anzeige

Mit neu arrangierten Klängen seiner Welthits hat Filmmusikkomponist Hans Zimmer am Sonntag in Oberhausen seine Europa-Tournee 2023 gestartet. Der zweifache Oscar-Preisträger spielte vor 10.000 Konzertbesuchern.

Die Liveband des Hollywood-Stars und Orchestermusiker präsentierten die Klassiker aus Filmen wie „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ oder „Interstellar“. Zimmer ist bekannt für seinen Sound aus elektronischer Musik mit traditionellen Orchesterarrangements.

Berühmt wurde der in Frankfurt am Main geborene 65-Jährige für die Musik zum Zeichentrickfilm „König der Löwen“ (1994), für die er seinen ersten Oscar gewann. Seinen zweiten Academy Award bekam Zimmer 2022 für die Filmmusik zum Blockbuster „Dune“. 1988 wurde der Deutsche, der zuvor unter anderem den „Buggles“ („Video Killed the Radio Star„) Erfolge in der Popmusik feierte, erstmals für den Oscar nominiert für die Musik zu „Rain Man“. Meilensteine waren dann auch die Komödie „Besser geht’s nicht“ (1997) und das Kriegsepos „Der schmale Grat“ (1998).

Hans Zimmer noch sieben Mal bis Anfang Juni in Deutschland live zu sehen

Zimmer gilt als Hollywood-Star, dessen Gesicht nur die wenigsten kennen. In Oberhausen präsentierte sich der Instrumentalist im Zentrum der Bühne an seinen Keyboards. Begleitet von einer pompösen Lichtshow dirigierte er sein Ensemble.

In Deutschland spielt Zimmer noch in Frankfurt/Main (27. April), Stuttgart (29. April), Hannover (20. Mai), München (24. Mai), Berlin (26./27. Mai), Hamburg (28. Mai) und Köln (9. Juni). Die Europa-Tour führt ihn in 15 Länder, erstmals darunter auch nach Portugal, Spanien und in die Slowakei.

Und hier nochmal der Buggles-Clip zu „Video killed the Radio Star“ mit Hans Zimmer an den Synthies:

