Hollywood-Star Sidney Poitier ist tot

Anzeige

Der Schauspieler Sidney Poitier ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 94 Jahren verstorben.

Sidney Poitier war 1964 der erste afroamerikanische Schauspieler, der mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. 2002 erhielt der Schauspieler einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk (Video oben). Außerdem erhielt er unter anderem den Order of the British Empire und die Medal of Freedom von Barack Obama.

Zur Todesursache und dem genauen Zeitpunkt ist aktuell noch nichts offiziell bekannt. Zuerst hatte der „Irish Mirror“ über den Tod des Schauspielers berichtet, den Fred Mitchell, der Außenminister der Bahamas, bestätigt haben soll.

Der 1927 geborene Poitier spielte unter anderem in „Lilien auf dem Felde“, „Flucht in Ketten“ und „Rat mal, wer zum Essen kommt“ mit. Zudem war Poitier auch als Regisseur tätig. So inszenierte er etwa die Filme „Ghost Dad“ von 1990 und „Drehn wir noch’n Ding“ von 1975.