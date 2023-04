„Kampf der Realitystars“: Eva Benetatou ziert die Mai-Ausgabe des „Playboy“

Anzeige

Eva Benetatou im deutschen „Playboy“ (Mai-Ausgabe 2023); Bild: Ana Dias

In der 4. Staffel vom „Kampf der Realitystars“ tritt auch Eva Benetatou an. Wer die Single-Mutter und ehemalige Flugbegleiterin noch nicht kennt, kann sich jetzt im „Playboy“ intime Einblicke verschaffen.

Während Eva Benetatou mit anderen Reality-Sternchen und ehemaligen TV-Persönlichkeiten wie Manni Ludolf und Daisy Dee bei RTL den „Kampf der Realitystars“ ausficht, erscheint am heutigen 13. April die Mai-Ausgabe des deutschen „Playboy“ – mit der Trash-TV-Teilnehmerin auf dem Cover.

Das dürfte den Bekanntheitsgrad der gebürtigen Griechin auf Bereiche jenseits der Reality-Nische ausweiten. Auf diversen Hochglanz-Fotos posiert Eva Benetatou freizügig im aktuellen Magazin und lässt zudem ein Interview für das international bekannte Herrenheft vom Stapel, in dem es neben dem Muttersein auch um ihren alten Beruf als Flugbegleiterin geht.

Eva Benetatou im „Playboy“: Mehr als nur eine „Saftschubse“

„Eines kann ich klarstellen: Wir sind nicht nur Saftschubsen! Ich hatte an Bord sehr viele medizinische Notfälle, und man trägt eine große Verantwortung. Man sollte dieses Bild der Flugbegleiterin, die immer tadellos und hübsch aussieht, erhalten. Ich habe das alles immer bewundert und wollte deshalb auch diesen Job machen. Aber auch diese Geschichten über Piloten und Flugbegleiterinnen – da ist schon was Wahres dran …“ sagt Eva Benetatou in der deutschen Ausgabe des „Playboy“.

Wer die Reality-TV-Kandidatin im aktuell laufenden Format „Kampf der Realitystars“ sehen möchte, kann mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL einschalten oder verpasste Folgen mit einer Mitgliedschaft bei RTL+ auch noch nachträglich anschauen.

