„Lindenstraße“ trauert um Willi Herren

Anzeige

Ehemalige „Lindenstraße“-Kollegen von Willi Herren haben in einer Traueranzeige Abschied von dem toten Schauspieler genommen.

Am Samstag war in mehreren Kölner Zeitungen ein Text zu finden, der mit „Wir werden dich nie vergessen!“ überschrieben war. Darunter: Der Name von Willi Herren und der Satz „Mach’s gut…“. Unterzeichnet war die Traueranzeige von „Lindenstraße“-Erfinder Hans W. Geißendörfer (80) und mit „deine Freunde aus der „Lindenstraße““.

Herren hatte viele Jahre in der ARD-Serie mitgespielt, die von 1985 bis 2020 lief. Am vergangenen Dienstag war der Schauspieler, der zuletzt aus vielerlei Reality-Formaten und als Ballermann-Sänger bekannt war, tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Herren wurde nur 45 Jahre alt. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung.