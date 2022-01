Meat Loaf stirbt mit 74 Jahren

Anzeige

Der berühmte Rockmusiker und Schauspieler Meat Loaf ist vergangene Nacht im Alter von 74 Jahren verstorben.

Die Nachricht über den Tod wurde am Freitagmorgen auf der offiziellen Facebookseite des Musikers bestätigt. In der Mitteilung heißt es dort, Meat Loaf (dt. „Hackbraten“) sei letzte Nacht mit seiner Frau Deborah an seiner Seite gestorben. Seine Töchter Pearl und Amanda sowie enge Freunde seien die letzten 24 Stunden bei ihm gewesen. Zur Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Zu den größten Erfolgen von Meat Loaf (bürgerlicher Name: Marvin Lee Aday) gehört das Album „Bat Out of Hell“. Mit Songs wie „I’d Do Anything for Love“ oder auch „Dead Ringer for Love“ wurde der Musiker zum Weltstar. Zudem war Meat Loaf auch als Schauspieler aktiv. Unter anderem spielte er prominent bei der „Rocky Horror Picture Show“, der Komödie „Kings of Rock – Tenacious D“ oder auch David Finchers Klassiker „Fight Club“ mit.