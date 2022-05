Mit Dieter Bohlen als Pastor: Modern Talking Cover ist jetzt online

Anzeige

Im Musikvideo zu einer neuen Coverversion von „You’re My Heart, You’re My Soul“ tritt Dieter Bohlen als Pastor auf.

Im Video gibt es eine Hochzeit: Die Musiker Pietro Lombardi und Katja Krasavice haben zusammen mit Entertainer Dieter Bohlen eine Coverversion des Modern-Talking-Songs „You’re My Heart, You’re My Soul“ veröffentlicht. Das Lied, in dem größtenteils auf deutsch gesungen wird, war bereits am ersten Tag in Deutschland auf Platz eins der iTunes-Charts.

Bereits im April hatten Krasavice (25) und Lombardi (29) über ihre Social-Media-Kanäle ein Video mit Bohlen angekündigt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Im neuen Musikclip, der am Freitag online gestellt wurde, heiratet Rapperin Krasavice ihren Verlobten, gespielt von Lombardi, vor einem Traubogen. Bohlen (68) ist in dem Video als Pastor verkleidet, der die beiden traut.

Selbst Jahre nach der Trennung von Modern Talking ist der Kult-Hit aus dem Jahr 1984 international immer noch sehr beliebt.

Text: dpa/ Redaktion: JN