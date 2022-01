Nach Krebsdiagnose: TV-Moderatorin Tanja Bülter geht es besser

Anzeige

Nach ihrer vor zwei Jahren diagnostizierten Brustkrebserkrankung blickt Fernsehmoderatorin Tanja Bülter mit anderen Augen auf ihr Leben.

„Ich rase nicht mehr so durch mein Leben, früher wollte ich es allen recht machen“, verriet sie dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. „Und plötzlich, wenn man loslässt, öffnen sich Türen.“, so Tanja Bülter weiter.

Gesundheitlich gehe es ihr inzwischen wieder viel besser. „Ich bin auf einem guten Level. Wenn ich vergleiche heute und vor eineinhalb Jahren – da liegen Welten“, sagte die Fernsehfrau.

Ihr Buch „Brust raus. Wie ich den Krebs besiege und dabei ICH bleibe“ (Lübbe) ist am Freitag erschienen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.