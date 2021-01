NDR erweitert Homeschooling-Angebot

Anzeige

Der NDR will Schüler und Eltern ab sofort mit einem neuen Homeschooling Angebot im Netz in der Pandemie-Zeit unterstützen.

Auf der Seite ndr.de/bildungsangebote soll man multimediale Inhalte zu klassischen Schulfächern finden, wie der Sender heute mitteilt. Das Angebot wird dabei von den NDR Programmen in Radio, Fernsehen und online gemeinsam erstellt und fortlaufend aktualisiert. Die „Sesamstraße“ soll darüber hinaus aktuelle Sondersendungen produzieren.

Die Wissenssammlungen sind neben aktuellen Themen wie Corona in verschiedene Kategorien unterteilt. Das sind Mathematik, Deutsch, Sprachen, Geschichte, Geografie, Musik, Sport, Wissenschaft und Medienkompetenz.

Wie der NDR mitteilt, findet man auch über das Onlineangebot hinaus in den Radio- und Fernsehprogrammen diverse Lerninhalte. So soll etwa das „Hörspiel in der Schule“ Hörspiele für Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12 senden. Bei NDR Info Spezial laufen ab heute jeweils um 16 Uhr an vier aufeinanderfolgenden Nachmittagen „Tschick“ nach Wolfgang Herrndorf, das Hörspiel „Fatima“ nach einem Theaterstück von Atiha Sen Gupta sowie zwei Originalhörspiele der Krimiautorin Sabine Stein.

Für Grundschüler sendet NDR Info Spezial seit Neujahr von Montag bis Freitag ein neues Kinderprogramm mit Highlights aus der „Sendung mit der Maus“. Ab heute bekommt das Angebot außerdem einen zusätzlichen Sendeplatz am Folgetag von 14 bis 15 Uhr. Ab morgen folgen daneben 15 Sondersendungen der „Sesamstraße“, die sich mit bestimmten Bildungsthemen wie Zahlen, Formen, Farben, Wörter, Musik und Gefühle befassen. Das Programm richtet sich insbesondere an Vorschüler.