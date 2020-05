Pochers neue RTL-Show ein Hit – zumindest bei Instagram

Pocher verspricht in seiner neuen Late Night Show Blut – und bekommt dafür binnen Minuten 20.000 neue Follower.

Oliver Pocher hat in seiner neuen Show bei RTL den Zuschauern Blut versprochen, wenn sein Account bei dem zu Facebook gehörenden Sozialen Netzwerk die Marke von zwei Millionen Abonnenten überschreitet. „Wenn Ihr Blut sehen wollt (…), dann brauche ich jetzt noch knapp 20.000 Follower“, sagte der 42 Jahre alte Komiker am späten Freitagabend zum Start des Formats „Pocher – gefährlich ehrlich!“. Rund zweieinhalb Minuten später hatte er sein Ziel erreicht und die Marke geknackt.

Daraufhin hielt Pocher eine Spritze mit Blut in die Kamera. „Das ist mein Blut und einer von Euch kann dieses Blut gleich gewinnen. Und dann könnt Ihr dieses Blut chippen und zu Bill Gates schicken und dann macht er Impfstoff draus.“ Der frühere Viva-Moderator hatte in diesem Frühjahr beim Deutschen Roten Kreuz Blut gespendet. Ein Clip der Aktion lief in der Sendung. Sidekick des Entertainers ist seine Frau Amira Pocher.

Sie kommentierte den erfolgreichen Aufruf mit den Worten: „Wenn man bettelt, das funktioniert also wirklich.“