Radio-Legende Günther Koch wird 80

Der berühmte Fußball-Radioreporter Günther Koch feiert am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag.

Für Radio-Legende Günther Koch bildet der 1. FC Nürnberg das Leben ab. „Der Club ist furchtbar und schön zugleich, so dass ich sagen muss, er ist furchtbar schön. Er ist bewegend und bewegt, er ist ein Gedicht, das du nicht interpretieren kannst. Er ist so wie das Leben“, sagte der langjährige Fußball-Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 80. Geburtstag an diesem Montag.

Koch war Teil der legendären Radio-Konferenz über den lange nicht für möglich gehaltenen Abstieg des 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag aus der Fußball-Bundesliga am 29. Mai 1999. „Hallo, hier ist Nürnberg. Wir melden uns vom Abgrund“, lauteten damals Kochs prägnante Sätze nach dem Schlusspfiff.

Der Vater zweier Töchter und Opa zweier erwachsener Enkeltöchter lebte lange in München. Ab 1964 ist der ehemalige Volksschullehrer in Nürnberg heimisch geworden. Trotz seiner Liebe zur Sprache, kann er auch das Schweigen genießen. „Stille ist das Geheimnis. Ich bin nicht andauernd auf Sendung. Man nimmt das an, befürchtet es vielleicht sogar, aber ich habe eine stille Frau und ich selbst habe auch eine sehr stille Ader“, erzählte Koch, der auch mehrere Jahre Aufsichtsrat beim FCN war. „Ich höre die Stille gerne und genieße sie, indem ich meine Fische, Blumen oder Fotos anschaue. Ich bin viel stiller als die Menschen annehmen, kann aber sehr laut werden, wenn mir etwas wichtig ist.“

Text: dpa/ Redaktion: JN