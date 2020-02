„Rote Rosen“: ARD castet Web-Ikone

In diversen Serien, mit Sketch-Videos und als Lockvogel für „Verstehen Sie Spaß?“ hat sie sich einen Namen gemacht – jetzt starten für Joyce Ilg bald die Dreharbeiten am „Rote Rosen“-Set.

Joyce Ilg hat Millionen Follower auf Instagram und Youtube – darauf kann man sich heutzutage schon was einbilden. Angefangen hat alles aber mit einem Straßen-Casting für die Daily-Show „Unter uns“. Dann kam die erste Hauptrolle in „Dahoam is dahoam“, anschließend Rollen in vielen verschieden Serien auf unterschiedlichen Sendern. Später entdeckte Joyce Ilg die Comedy für sich: Sie war im Ensemble von Shows wie „Kayas Woche“, „Luke – Die Woche und ich“ und „Lockvogel“ bei „Verstehen Sie Spaß?“.

Auch in der Kinoproduktion „Meine teuflisch gute Freundin“ war Joyce Ilg zu sehen. Jetzt widmet sie sich mit „Rote Rosen“ erneut einer Daily Novela. Dort spielt Ilg die Architektin Sarah Buchstett. Ihre erste Drehwoche beginnt am 2. März. Die erste Folge mit ihr (Folge 3116) ist dann voraussichtlich Ende April im Ersten zu sehen.

Sarah hat früher schon einmal mit Unternehmer Henning Maiwald (Herbert Ulrich) an einem Bauprojekt gearbeitet. Dabei sind sie mehrmals im Bett gelandet, waren sich aber immer einig, dass sie nur unverbindlich Spaß miteinander haben wollen. Als Sarah nun nach Lüneburg kommt, beginnt erneut eine On-Off-Geschichte zwischen den beiden.

Eine Auslegung, die Joyce Ilg auch Zeit für ihre anderen Aktivitäten lässt…