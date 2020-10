Skisprung-Experte Dieter Thoma beendet seine ARD-Karriere

Anzeige

Dieter Thoma war seit 2007 als Skisprung-Experte bei der ARD tätig. Heute hat er offiziell seinen Rücktritt von dieser Position erklärt.

Der Olympiasieger, Weltmeister und Sieger der Vierschanzentournee will nach 15 Jahren Hochleistungssport und 20 Jahren TV-Arbeit laut eigenen Aussagen neue Wege gehen. „Es war immer mein eigener Anspruch, alles was ich mache, mit voller Motivation zu tun. Ich bin allerdings das letzte Mal vor 20 Jahren von einer Schanze gesprungen. Von Jahr zu Jahr wird der Abstand zu Athleten und Trainern größer, auch wenn ich nahezu permanent mit der Skisprung-Familie unterwegs war. Ich habe nun das Gefühl, den Zuschauern, Trainiern und Aktiven nicht mehr 100 Prozent gerecht zu werden“, zitiert die ARD Thoma. Von nun an wolle sich der Experte intensiver in die Sport-Business-Beratung einbringen.

ARD Sportkoordinator Axel Balkausky bedauert den Rücktritt: „Seine Fachkenntnis, seine Erfahrung und seine Kompetenz zeichnete ihn bei seiner Tätigkeit auf dem Bildschirm aus. Aber insbesondere wegen seiner sympathischen und offenen Art war es für uns Jahr für Jahr eine große Freude, mit ihm bei den Skisprung-Wettbewerben im Ersten zusammenzuarbeiten.“ Es seit faszinierend zu sehen gewesen, wie begeisternd Dieter Thoma über die ganze Zeit seine Sportart immer noch „gelebt“ hat.

„So ist es auf der einen Seite für uns sehr schade, ihn als unseren Skisprung-Experten gehen lassen zu müssen, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich vollstes Verständnis, dass Dieter sich noch einmal anderen Dingen widmen will“, erklärt Balkausky, „Wir wünschen ihm dafür gutes Gelingen und eine spannende und erfolgreiche Zukunft abseits des Skisprung-Geschehens.“