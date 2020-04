Sonderprogramm für die Osterferien ab heute bei RBB Kultur

Kultur allein zu Haus: Der Radiosender RBB Kultur stellt für die Osterferien ein besonderes Programm zusammen und will Raum für Interaktion und Gemeinschaft schaffen.

Konzertübertragungen aus leeren Opernhäusern oder Musikerwohnzimmern, Lesungen und viele weitere Kulturangebote – RBB Kultur bietet mehrere Möglichkeiten weiterhin Kultur in der Region zu genießen, sei es im Fernsehen, im Netz oder jetzt auch im Radio. In den beiden Osterferienwochen, vom heutigen 6. bis zum 17. April, bietet der Sender auch tagsüber ein Programm für die Auszeit zu Hause.

Mit den Programmänderungen reagiert RBB Kultur auf das gesteigerte Interesse der Hörerschaft, die durch Musikgenuss und Kulturerleben einmal die Sorgen beiseiteschieben können. Außerdem bietet das Programm mehr Möglichkeiten, sich an den Sendungen zu beteiligen und will so das Radiogemeinschaftsgefühl noch verstärken.

Zu den neuen Angeboten gehören:

Werktäglich ab 11.05 Uhr: „Acht auf einen Streich“

Märchenhörspiele aus dem Fundus des DDR-Rundfunks

Werktäglich zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr: „Klassik nach Wunsch“

Anders als sonst erfüllt RBB Kultur nicht nur ein Mal pro Woche, sondern täglich die Wünsche der Hörerinnen und Hörer.

Werktäglich von 17.25 Uhr bis 18 Uhr: „Erkennen Sie die Melodie?“

Moderator Stephan Holzapfel spricht mit den Hörerinnen und Hörern und gibt ihnen Rätsel auf.