Stefanie Hertel kostete es Überwindung, vor der Kamera Haut zu zeigen

Anzeige

Die Volksmusik- und Schlagersängerin Stefanie Hertel (41) ist es schwerer gefallen als zunächst erwartet, sich für eine Fernsehsendung auszuziehen.

„Als ich zugesagt habe, das Showprojekt zur Aufklärung zu unterstützen, war mir gar nicht bewusst, was das vor der Kamera für eine Überwindung kostet, Haut zu zeigen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Bei der Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ (Vox, 1. Februar, 20.15 Uhr) will Hertel auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Der Auftritt sei „ein Wechselbad der Gefühle“ gewesen, erzählte die Musikerin („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“). Sie habe ihren Beweggrund ebenso im Hinterkopf gehabt wie die Geschichten der anderen Teilnehmerinnen.

„Die berührendste war für mich die von Nicole Staudinger, Bestsellerautorin, die selbst beide Brüste amputiert hat. Sie ist wirklich eine unfassbar starke Frau, die uns alle tief berührt hat mit ihrer Geschichte“, erzählte die aus Sachsen stammende und in Bayern lebende Hertel. Auch sie selbst sei in ihrem Umfeld mit der Krankheit in Berührung gekommen, wolle aber auf Wunsch der Betroffenen nicht darüber sprechen.

Hertel will bei „Showtime of my Life“ auf Krebsvorsorge aufmerksam machen

Mit einer Ausnahme: „Der offensive und mutige Umgang meiner Tanzlehrerin mit ihrer Brustamputation beeindruckt mich bis heute.“ Sie habe Brustkrebs gehabt, als sie die Teenagerin Hertel unterrichtet habe. „Inzwischen ist sie über 90 und immer noch topfit. Deshalb weiß ich: Geht zur Krebsvorsorge, das ist so wichtig – wenn man es früh erkennt, ist es gut heilbar.“

Hertel, als Sängerin bekannt geworden, moderiert mittlerweile auch. Sie ist mit ihrer DirndlRockBand unterwegs. Bei der Show „The Masked Singer“ sang sievor zwei Jahren Rock- und Pophits. Außerdem hat zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross und ihrem Ehemann, Songwriter Lanny Lanner, ein Country-Album herausgebracht.