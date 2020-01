Susi Kentikian und Thomas Hermanns treten bei „MasterChef Celebrity“ an

Heute starten die Dreharbeiten des Promi-Spin-Offs der Kochshow. Auch dabei sind unter anderem Beatrice Egli, Paula Lambert und Cheyenne Ochsenknecht.

In Köln fällt heute der Startschuss für die Dreharbeiten zu „MasterChef Celebrity“. Bei der Kochshow treten elf prominente Kandidaten an, um sich verschiedenen Aufgaben wie Team- und Einzelwettbewerben sowie Duellen zu stellen. Die drei letzten in der Runde gab Sky heute bekannt: Die Boxerin Susi Kentikian, Schauspieler Jochen Schropp sowie Entertainer Thomas Hermanns.

Die anderen Kandidaten sind Sängerin Beatrice Egli, Journalistin Paula Lambert, Model Cheyenne Ochsenknecht, deren Bruder Jimi Blue Ochsenknecht, die Moderatorinnen Panagiota Petridou und Silvia Schneider, Ex-Fußballer Hans Sarpei sowie Schauspieler Hardy Krüger Junior.

Die Gerichte der Kandidaten werden von der Jury aus Meta Hiltebrand und den TV- und Sterneköchen Nelson Müller und Ralf Zacherl bewertet. Am Ende winkt nicht nur der Titel „MasterChef Celebrity“, sondern auch 25.000 Euro Gewinnprämie, die der Gewinner einer wohltätigen Organisation seiner Wahl spendet.