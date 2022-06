Til Schweiger eröffnet Hotel auf Mallorca

Anzeige

Der Schauspieler und Regisseur Til Schweiger (58) eröffnet bald ein Hotel auf Mallorca. Es soll sich an der Ostküste, am Hafen von Portocolom, befinden und zu Schweigers Marke Barefoot gehören.

Das teilte der Betreiber des 60-Zimmer-Hotels, die Rostocker Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts, mit. Eröffnungstermin ist demnach der 1. Juli. Schweiger liebe die Insel seit vielen Jahren und habe sich in das Hotel direkt am idyllischen Hafen von Portocolom sofort verguckt, hieß es in der Mitteilung des Betreibers. „Das neue barefoot Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig legeren Hotel in bester Lage“, wurde er zitiert.

Unter dem Barefoot-Label produziert Schweiger nicht nur Filme, sondern vermarktet auch Kleidung oder Wohnaccessoires. Wie eine Arcona-Sprecherin sagte, gibt es derzeit ein Barefoot Hotel in Südafrika. Neben dem mallorquinischen Hotel sei derzeit noch eines am Tegernsee in Planung.

