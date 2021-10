Wegbereiter von Fassbinder, Jarmusch & Petersen: Eckart Stein ist tot

Anzeige

Er verschaffte vielen großen Filmemachern Raum für Experimente: Der langjährige Leiter der ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“, Eckart Stein (84), ist tot.

Das bestätigte der Mainzer Sender am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. „38 Jahre lang prägte er das Programm der ZDF-Redaktion ‚Das kleine Fernsehspiel‘, die sich unter seiner Leitung von 1975 bis 2000 zu einem in der deutschen Fernsehlandschaft einzigartige Programmwerkstatt unverzichtbaren Impulsgeber für die Branche entwickelte“, würdigte ihn das ZDF. Stein verstarb bereits am 17. September.

„Eckart Stein setzte sich unbeirrbar für kreative Spielräume im Fernsehen ein, für eine unabhängige Nachwuchsförderung, filmische Grenzüberschreitungen und neue Formate. Nicht nur in Deutschland, auch international wurde ‚Das kleine Fernsehspiel‘ zu einer unverwechselbaren Marke des ZDF und festen Größe für Autoren, Regisseure und Produzenten.“

Unter seiner Ägide seien „eigenwillige wie inspirierende Arbeiten“ entstanden. Darunter befinden sich Filme von Rainer Werner Fassbinder, Wolfgang Petersen, Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Ulrike Ottinger, Rosa von Praunheim, Jim Jarmusch und Christian Petzold. Stein erhielt viele Auszeichnungen für seine Konzeption der bekannten Reihe, etwa den Adolf-Grimme-Sonderpreis.