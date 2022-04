10 Jahre „Inside Art“: NTV zeigt Jubiläumsfolge

Anzeige

Das Kulturmagazin „Inside Art“ feiert heute mit einer Sendung über die Kunstbiennale in Venedig sein zehnjähriges Jubiläum.

Von Gerhard Richter bis Julian Schnabel, von Günther Uecker bis Heinz Mack: In zehn Jahren hat NTV Kunstexperte Wolfram Kons bei „Inside Art“ viele Top-Stars der internationalen Kunstszene hautnah porträtiert und für die Zuschauerinnen und Zuschauer Einblicke in den Prozess des künstlerischen Schaffens eingefangen. Im Rahmen einer aktuellen Spezial-Ausgabe der Dokumentationsreihe von der Kunstbiennale 2022 in Venedig am Freitag bei NTV, feiert Wolfram Kons das besondere Jubiläum, blickt auf die Highlights zurück und trifft viele Künstlerinnen und Künstler der Biennale. Ein Wiedersehen wird es in Venedig auch mit dem Meister der Farben, Heinz Mack, geben, der im Rahmenprogramm der Biennale eine große Ausstellung präsentiert, kündigt RTL an.

Im Jahr 2012 porträtierte Wolfram Kons für NTV den wohl bedeutendsten Maler der Gegenwart, den deutschen Maler, Bildhauer und Fotografen Gerhard Richter und legte damit den Grundstein für eine Reihe an Dokumentationen über zeitgenössische Künstler, die heute als „Inside Art“ regelmäßig bei NTV zu sehen ist. In nunmehr zehn Jahren erlebte NTV Kunstexperte Wolfram Kons unter anderen den Magier der Formen Tony Cragg, die US-Malerstars Julian Schnabel und Alex Katz oder traf die Zero-Legenden Günther Uecker und Heinz Mack bei der künstlerischen Arbeit.

„Inside Art“ Jubiläum aus Venedig

In „Inside Art: Kunstbiennale Venedig 2022“ begibt sich Wolfram Kons auf eine ganz besondere Kunstreise und blickt an den Lagunen in die Kunsttempel der Stadt und in den Ateliers der Top-Künstler zurück. Die Biennale in Venedig, die größte Ausstellung bedeutender Gegenwartskunst der Welt, geht 2022 ins 128ste Jahr und beginnt am 23. April. 180 der Künstlerinnen und Künstler sind erstmals in der Zentralausstellung vertreten, daneben gibt es diverse nationale und regionale Ausstellungen in den festen Pavillons der Giardini, in den Hallen der ehemaligen Schiffswerft (Arsenale) und in Locations verteilt über die ganze Stadt. Mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk wird die 1956 in Essen geborene Katharina Fritsch ausgezeichnet.

„Inside Art: Kunstbiennale Venedig 2022“ läuft am Freitag, 29. April, um 19:30 Uhr bei NTV und wird am Samstag, 30. April um 10:30 Uhr sowie am Sonntag, 1. Mai um 11:30 Uhr wiederholt. Außerdem ist die Folge auch auf RTL+ abrufbar.

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN