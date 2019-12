10. Staffel von „Shameless: Nicht ganz nüchtern“ ab Februar auf Fox

Die US-Dramedy um Saufbold Frank Gallagher und seine Sprösslinge geht in die zehnte Runde. Fox sendet ab 24. Februar 2020.

Fox präsentiert ab 24. Februar 2020 immer montags um 21.50 Uhr die zehnte Staffel von „Shameless: Nicht ganz nüchtern“. Frank Gallagher (William H. Macy) zieht seine sechs Kinder alleine groß. Und die sind wohl das Beste, was der abgehalfterte Alkoholiker in seinem Leben je zustande bekommen hat. Seine Tage und Nächte verbringt Frank am liebsten in der Kneipe seines besten Freundes Kevin (Steve Howey), wo er regelmäßig seine knappe Invalidenrente in Hochprozentigem anlegt.

In Staffel 10 stehen mit dem Auszug von Fiona (Emmy Rossum) im Hause Gallagher einige Veränderungen an. Da die älteste Tochter beschlossen hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist dem Familienclan die inoffizielle Matriarchin abhandengekommen. Kurzerhand versucht ihre Schwester Debbie (Emma Kenney), diese Lücke zu füllen. Für Tunichtgut Frank bedeutet das zu seinem Leidwesen, dass er künftig einen regelmäßigen Anteil zum Familieneinkommen beitragen muss, wenn er nicht vor die Tür gesetzt werden will. Sein Sohn Lip (Jeremy Allen White) tritt derweil in Franks Fußstapfen, als auch er von heute auf morgen alleinerziehender Vater ist – und mit der Sorge um ein Neugeborenes bald heillos überfordert. Carl (Ethan Cutkosky) wiederum steht kurz vor dem Abschluss seiner Zeit in der Militärakademie und damit vor der bangen Frage, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Sein wenig glamouröser Job hinter dem Tresen des „Captain Bob’s“-Imbisses hebt auch nicht gerade seine Stimmung. Seine neue Kollegin Anne (Chelsea Rendon) verspricht da eine willkommene Ablenkung. Unterdessen wird die Beziehung von Ian (Cameron Monaghan) und Mickey (Noel Fisher) im Gefängnis auf eine harte Probe gestellt.

Im Anschluss an die TV-Premiere auf Fox sind alle zwölf Folgen über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.