2. Bundesliga: Aufstiegsrennen zwischen Werder, HSV und Darmstadt im TV

Selten war es so spannend am letzten Spieltag: In der 2. Bundesliga haben Werder Bremen, der SV Darmstadt und der Hamburger SV noch Chancen auf den Aufstieg. Sky zeigt das Saisonfinale exklusiv live.

Am Sonntag steht das Saisonfinale der extrem spannenden 2. Liga an. Der Zweitplatzierte Werder Bremen, der Tabellendritte Hamburger SV und der punktgleiche SV Darmstadt 98 können neben Schalke 04 noch den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Dabei empfängt Werder im ausverkauften wohninvest Weserstadion Jahn Regensburg, während Darmstadt auf den starken SC Paderborn – in der Auswärtstabelle auf Platz zwei – trifft. Eine ebenfalls schwierige Aufgabe hat der Hamburger SV bei Hansa Rostock zu bewerkstelligen.

2. Bundesliga am Sonntag: Wer schafft den Aufstieg?

Moderator Yannick Erkenbrecher und Sky Experte Torsten Mattuschka stimmen am Sonntag ab 14.30 Uhr auf den Finaltag ein. Alle neun Spiele des 34. Spieltags der 2. Liga überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz.

Der Super-Sonntag bei Sky:

10.50 Uhr: U19 Bundesliga Halbfinal-Rückspiel FC Schalke 04 – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 2

11.30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1

14.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 10

Quelle: Sky Deutschland

