2. Bundesliga startet mit englischer Woche ins Jahr

Nach der 3. Liga und der Bundesliga beendet nun auch die 2. Bundesliga die Winterpause. Von Dienstag bis Donnerstag sind bei Sky wie gewohnt alle Spiele live zu sehen.

Der Herbstmeister eröffnet das Jahr 2020 in der 2. Bundesliga. Sky berichtet am Dienstag ab 18 Uhr live von der Partie der Bielefelder Arminia gegen den VfL Bochum (Sky Sport Bundesliga 1 HD). Im Anschluss zeigt Sky ab 20.20 Uhr die drei weiteren Begegnungen des Abends wahlweise als Einzelspiele und in der Sky Konferenz:

SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Jahn Regensburg – Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

Am Mittwochabend steht zuerst ein direktes Duell um die Aufstiegsränge auf dem Programm. Der Tabellendritte VfB Stuttgart empfängt den Vierten 1. FC Heidenheim (18 Uhr, Sky Sport Bundesliga 1 HD). Die drei späteren Spiele ab 20.20 Uhr lauten:

Dynamo Dresden – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD

Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD

VfL Osnabrück – SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD

Komplettiert wird der 19. Spieltag am Donnerstagabend im Volksparkstadion, wo der Hamburger SV den 1. FC Nürnberg empfängt (20 Uhr, Sky Sport Bundesliga 1 HD).