2. Staffel „Save Me“ mit Lennie James bald bei Sky

Die britische Thriller-Serie „Save Me“ des „The Walking Dead“-Stars Lennie James geht mit „Save Me Too“ nächsten Monat in die zweite Runde bei Sky.

Mit der Rolle des Morgan Jones in „The Walking Dead“ stieg Lennie James zum Star auf. In der Thrillerserie „Save Me“ spielt er nun den unverbesserlichen Trinker Nelson, der im örtlichen Pub zu Hause ist.

Siebzehn Monate sind vergangen, seit Nelly Rowe (Lennie James) die junge Grace (Olive Gray) aus den Fängen des Mädchenhändlers Gideon Charles (Adrian Edmondson) gerettet hat, während er auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter Jody (Indeyarna Donaldson-Holness) war. Ob Grace Hinweise auf Jodys Schicksal geben und Nelly doch noch seine Unschuld beweisen kann oder ob die Suche nach seiner Tochter schließlich in einer Sackgasse endet, wird sich in der zweiten Staffel von „Save Me“ zeigen.

Die Charakterrolle schrieb sich Lennie James selbst auf den Leib: Von ihm stammen nicht nur die Idee und das Drehbuch zur sechsteiligen Miniserie, er fungiert auch als ausführender Produzent. In „Save Me“ sind neben Lennie James auch „Boardwalk Empire“-Star Stephen Graham und Suranne Jones („Gentleman Jack“, „Dr. Who“) zu sehen.

Ab 27. August läuft „Save Me Too“ immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Parallel dazu steht die erste und zweite Staffel auf Sky Box Set über Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit. Alle Episoden sind wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie in UHD verfügbar.