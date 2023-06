20 Jahre Mario Barth: RTL zeigt große Jubiläumsshow

Anzeige

RTL zeigt im Juni eine große Primetime-Show mit Mario Barth, der sein 20-jähriges Bühnen- und TV-Jubiläum als Comedian feiert.



In der Jubiläumsshow wird Mario Barth gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen aus der Unterhaltungsbranche auf seine Karriere zurückblicken, kündigte RTL an. Dazu gehören Paul Panzer, Andreas Gabalier, Jana Ina Zarella, Özcan Coşar Steffen Henssler und Ilka Bessin.

Zudem verspricht der Sender, alle Zuschauerinnen und Zuschauer eines Besseren belehren zu wollen, die glauben, schon alles über den Comedian zu wissen. So will die Jubiläumsshow auf einen ungewöhnlichen und skurrilen TV-Auftritt vor seiner eigentlichen Karriere zurückschauen. Zudem soll es beispielsweise um ein erschlichenes Interview und Papierklau beim RTL gehen, kündigt der Privatsender an.

Ausstrahlungstermin der großen Jubiläumssendung ist am 17. Juni 2023 um 20.15 Uhr.

Quelle: RTL Deutschland