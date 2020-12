„2020 – Das Quiz“ enträtselt heute im TV das Corona-Jahr

Anzeige

Die TV-Prominenz versucht in „2020 – Das Quiz“ das auslaufende Krisenjahr zu enträtseln: Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Tatort-Star Jan Josef Liefers dürfen zusammen mit Comedian Ralf Schmitz in einer Mischung aus Jahresrückblick und Quizshow antreten.

Eigentlich dürfte man meinen, das Jahr 2020 könne gar nicht schnell genug vorbei sein – doch die übliche Kanonade an TV-Rückblicken muss nunmal auch in einem Jahr abgefeuert werden, das den meisten wohl hätte gestohlen bleiben können.

Drum werden sich die omnipräsenten Fernseh-Allzweckwaffen Günther Jauch und Barbara Schöneberger ein weiteres Mal daran machen, mit Quiz-Veteran Jan Josef Liefers und Neuling Ralf Schmitz das rätselhafte Jahr 2020 Revue passieren zu lassen. Unter der Moderation von Polit-Talker Frank Plasberg dürfen dann Fragen zum US-Wahlkampf und dem „Megxit“ beantwortet werden, wobei das Publikum zum heiteren Mitraten eingeladen ist.

„2020 – Das Quiz“ mit Rate-Veteranen und einem Neuling

Die heitere Raterunde um den „Wer wird Millionär“-Veteran Jauch tritt weitestgehend in der gleichen Konstellation an wie in diversen Vorjahren. So ist auch der vielleicht beliebteste „Tatort“-Star Jan Josef Liefers bereits zum zehnten Mal mit von der Partie und lediglich Comedian Ralf Schmitz wird heute zur Prime Time im Ersten seine Jahresquiz-Jungfräulichkeit verlieren.

In vergangenen Ausgaben der seit 2008 jährlich laufenden Rateshow gaben sich unter anderem Prominente wie Oliver Pocher, Elyas M’Barek, „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter die Ehre. Auch FDP-Politiker Wolfgang Kubicki war bereits Teil der Raterunde.

Fairerweise wird dem Publikum dieses Jahr bereits im Vorhinein angekündigt, dass es im Rahmen der Show mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Klopapier-Witzen kommen wird. Wer von letzteren angesichts ihrer inflationären Präsenz im Jahre 2020 keine mehr hören kann, sollte also vorsichtig sein.

Für alle, die vom Jahr 2020 nicht genug kriegen können und diesbezüglich ihren Wissensstand in unterschiedlichen Bereichen mit dem von Günther Jauch vergleichen wollen, läuft „2020 – Das Quiz“ heute um 20.15 Uhr im Ersten.