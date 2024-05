„24 h D-Day“: ARD zeigt Kriegsaufnahmen erstmals in Farbe

Am Montagabend zeigt die ARD eine Dokumentation über den D-Day mit aufwändig kolorierten und restaurierten Originalaufnahmen.

So scharf im Bild und nahe am Geschehen hat man die Landung der Alliierten in der französischen Normandie am 6. Juni 1944 noch nie gesehen. Für die Dokumentation „24 h D-Day“ wurde das Originalmaterial der Kameraleute, die bei der Invasion von Beginn an mit dabei waren, so weit noch erhalten, hochauflösend abgetastet. In einem besonderen Verfahren wurde Einstellung für Einstellung handkoloriert. Die historisch einzigartigen Bilder erhalten auf diese Weise eine nie gesehene Präzision und Schärfe. Das dokumentarische Material erscheint in Spielfilmqualität.

Foto: NDR/ Spiegel TV

Parallel zu dem kolorierten Schwarz-Weiß-Material existieren Farbfilme von den Ereignissen, die ebenfalls aufwendig restauriert wurden. Die Dokumentation von NDR, SWR, WDR und BR zum 80. Jahrestag des D-Day, der das Ende der Naziherrschaft eingeleitet hat, ist seit dem 26. Mai in der ARD-Mediathek zu sehen und kann dort über ein Jahr lang abgerufen werden. Im linearen Fernsehen ist „24 h D-Day“ am 27. Mai (Montag) um 20.15 Uhr auf dem Ersten zu sehen.

