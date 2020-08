„25 Jahre Peep!“: So läuft das Jubiläum der Erotik-Show ab

Anzeige

Mit einem Special feiert RTL Zwei „25 Jahre Peep!“-Show. Zu Gast sind unter anderen Olivia Jones und Dolly Buster.

Liebe, Lust und Leidenschaft – im Jahr 1995 lief die erste Folge der Erotiksendung „Peep!“ im Fernsehen. In den 204 Folgen ging um Sex: in aufklärerischen Beiträgen sowie intime Talks mit prominenten Gästen. Am 31. August um 22 Uhr feiert RTL Zwei das Jubiläum der Kult-Fernsehhow mit einem Special: Moderatorin und Model Bonnie Strange führt durch die bunte Jubiläumssendung, prominente Gäste in der Show sind Dragqueen Olivia Jones, Jenny Elvers und Dolly Buster.

Gemeinsam mit den prominenten Gästen lässt „25 Jahre Peep!“ die Zuschauer in Nostalgie und Erinnerungen schwärmen. Es werden viele Rückblenden gezeigt und natürlich auch die berühmten Versprecher von Moderatorin Verona Feldbusch, die von 1996 bis 1999 die Kult-Erotiksendung moderierte. In der Jubiläumssendung werden auch alte Rubriken wiederbelebt: Dolly Buster entlässt wie in alten Sendungen mit einem Rätselspaß die Zuschauer in die Pause und auch eine moderne Version des Marco wird es geben, der wie üblich halbnackt die Damenrunde im Studio bedient.

In den letzten 25 Jahren hat sich auch einiges in der Erotik-Branche verändert: Gemeinsam mit ihren Gästen geht Bonnie Strange den neuesten Erotik-Trends auf den Grund. Unter anderem nimmt die Pornodarstellerin Lena Nitro die Zuschauer mit auf den Dreh eines Puppen-Pornos mit Real-Life-Dolls und Bordellbesitzer Aurel zeigt, wie er Nachhaltigkeit beim Sex in seinem Etablissement umsetzt. Außerdem duellieren sich Jenny Elvers und Olivia Jones beim Ratespiel „Sextoy oder Küchengerät“.