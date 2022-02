30 Jahre „GZSZ“: Jo Gerner bekommt Jubiläums-Spezial

Anzeige

Wolfgang Bahro alias Dr. Jo Gerner ist Deutschlands langlebigster TV-Bösewicht. Zum 30. Jubiläum von „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ gibt es eine Eventfolge um den „GZSZ“-Schurken.

Als am 11.5.1992 bei RTL die erste Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ausgestrahlt wurde, hätte niemand gewagt, an diesen riesigen Erfolg zu denken. Knapp dreißig Jahre später starteten aktuell zum großen Jubiläum des Kult-Klassikers im Mai 2022 am Berliner Gendarmenmarkt die Dreharbeiten für eine Eventfolge in Spielfilmlänge. Das Motto: Unterschätze niemals einen Gerner! Denn bei diesem Special wird die GZSZ-Ikone und Legende Dr. Jo Gerner im Mittelpunkt stehen.

30 Jahre „GZSZ“, 30 Jahre Gerner

Das begeistert auch Wolfgang Bahro. Der Berliner Schauspieler: „Ich finde es richtig toll, dass zum 30-jährigen Jubiläum von GZSZ meine Rolle Dr. Jo Gerner, die am längsten dabei ist und viele gute und noch mehr schlechte Zeiten durchlebt hat, ein eigenes Special bekommt. Die Story ist megaspannend, actionreich und fordert vom Charakter und mir eine ganze Menge. Aber davon träumt wohl jeder Schauspieler – in einem spannenden Actionfilm mitzuspielen! Und darum freue ich mich jetzt riesig auf die Dreharbeiten!“

Bald 30 Jahre auf Sendung: Hier „GZSZ“ bei RTL+ anschauen

Auch Regisseur Boris Keidies ist voller Vorfreude: „Bei so einem Großereignis von RTL Regie führen zu dürfen und mit Jo Gerner sowie der vereinigten Energie vom gesamten GZSZ-Team eine Tour de Force durch Berlins Paläste und Abgründe zu verfilmen, macht mich sehr glücklich!“

Produzentin Petra Kolle ergänzt: „Wir haben fast 30 Jahre geschafft! Mein Stolz auf dieses Team kennt keine Grenzen: Trotz Corona haben wir weiterhin fünf Folgen pro Woche produziert, und jetzt drehen wir parallel noch ein Prime-Time-Movie, um das Jubiläum zu feiern! Respekt und Bewunderung für alle Menschen, die an dieser Mammut-Aufgabe mit so viel Leidenschaft und Freude mitwirken!“

Lesen Sie auch: Der ewige Gerner – Zum 60. von „GZSZ“-Star Wolfgang Bahro

Das GZSZ-Special ist eine Produktion der UFA Serial Drama für RTL und RTL+. Petra Kolle ist die Produzentin, Line Producerin ist Christina Vogel-Froehlich. Producerin ist Katrin Birkner. Autor:innen sind Karen Beyer und Berthold Eversmann. Regie führt Boris Keidies. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh.