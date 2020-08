3sat zeigt heute Abend ein „Quartett auf Truck-Tour“

Anzeige

In diesem Sommer unternimmt das Frauen-Quartett Salut Salon einen konzertanten Roadtrip durch Hamburg:

Mit einem präparierten Truck rollen sie durch die Straßen der Hafenstadt und musizieren an ungewöhnlichen Orten. Das Repertoire reicht von Bach über Tschaikowsky, Tango-Musik und Swing bis zu eigenen Kompositionen. 3sat zeigt einen Zusammenschnitt ihrer Konzerte an diesem Samstag (29. August) um 21.15 Uhr in „SALUT SALON – Ein Quartett auf Truck-Tour“ in Erstausstrahlung. Die vier Einzelkonzerte des Quartetts sind in der 3sat-Mediathek abrufbar, die gesamte Sendung ist zu diesem Zeitpunkt bereits dort zu finden.

Das kammermusikalische Quartett trotzt mit zwei Violinen, einem Cello und einem Klavier dem emotionalen Sommerloch in der Coronapandemie. Die Auftritte des Quartetts unter der Regie von Ralf Pleger sind auch eine musikalische Verbeugung vor den Menschen, die die stillen Helden und Heldinnen in der Krise sind.

Die vier Musikerinnen von Salut Salon sind Angelika Bachmann, Iris Siegfried, Anna-Lena Perenthaler und Olga Shkrygunova.