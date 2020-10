4 Konferenzen, 20 Partien – massig Handball diese Woche auf Sky

Anzeige

Sky bietet insgesamt 20 Partien der Handball-Bundesliga diese Woche live im Pay-TV, Highlights davon auch im Free-TV.

Bereits diesen Dienstag berichtet Sky ab 18.30 Uhr von den ersten sechs Partien des zweiten Spieltags. Unter anderem trifft der deutsche Meister THW Kiel auf den TSV Hannover-Burgdorf. Zudem kommt es zum Spiel zwischen Füchse Berlin und dem SC Magdeburg. Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt derweil durch die Konferenz.

Vier Partien des zweiten Spieltags werden am Mittwoch ausgetragen, darunter Flensburg-Handewitt gegen Nordhorn. Schon am Donnerstag beginnt dann der dritte Spieltag mit drei Begegnungen, unter anderem mit Magdeburg gegen Göppingen. Das „Topspiel am Sonntag“ findet in Leipzig statt, wenn die Füchse Berlin beim SC DHfK Leipzig zu Gast sind. Sky berichtet ab 13 Uhr live. Direkt im Anschluss daran führt Moderator Gregor Teicher ab 15.25 Uhr durch die Konferenz der vier Nachmittagsspiele.

Abgerundet wird die Handballwoche am Sonntag von den Highlights in „Kompakt“ ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 und ab 21 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News.

Der 2. und 3. Spieltag der Handball-Bundesliga von Dienstag bis Sonntag auf Sky Sport:

Dienstag:

18.30 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 1

18.30 Uhr: THW Kiel – TSV Hannover-Burgdorf auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: Füchse Berlin – SC Magdeburg auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen – Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 4

18.30 Uhr: MT Melsungen – TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 5

18.30 Uhr: Frisch Auf Göppingen – HBW Balingen-Weilstetten auf Sky Sport 6

18.30 Uhr: HSC 2000 Coburg – SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 7

Mittwoch:

18.30 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 1

18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt – HSG Nordhorn-Lingen auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: TSV GWD Minden – HSG Wetzlar auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: TVB Stuttgart – TUSEM Essen auf Sky Sport 4

18.30 Uhr: Bergischer HC – HC Erlangen auf Sky Sport 5

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 1

18.30 Uhr: SC Magdeburg – Frisch Auf Göppingen auf Sky Sport 2

18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf – HSC 2000 Coburg auf Sky Sport 3

18.30 Uhr: TBV Lemgo Lippe – Die Eulen Ludwigshafen auf Sky Sport 4

Samstag:

18.15 Uhr: HSG Wetzlar – THW Kiel auf Sky Sport 1

20.20 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten – TVB Stuttgart live auf Sky Sport 1

Sonntag:

13.00 Uhr: „Topspiel am Sonntag“ SC DHfK Leipzig – Füchse Berlin live auf Sky Sport 3

15.25 Uhr: Die Konferenz auf live auf Sky Sport 3

15.55 Uhr: SG Flensburg-Handewitt – TSV GWD Minden live auf Sky Sport 4

15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen – TUSEM Essen live auf Sky Sport 5

15.55 Uhr: HC Erlangen – MT Melsungen auf Sky Sport 6

15.55 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen – Bergischer HC live auf Sky Sport 7

20.30 Uhr: „Kompakt“, die Highlights des Spieltags auf Sky Sport 2

21.00 Uhr: „Kompakt“, die Highlights des Spieltags auf Sky Sport News