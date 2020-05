„Schlag den Star“: Jorge González gegen Thomas Hayo heute in der Jubiläums-Ausgabe

Ein studierter Mode-Vogel gegen einen erfahrenen Creative Director: In der Jubiläumsausgabe der Prosieben-Spielshow kämpfen heute die ehemaligen „GNTM“-Jurymitglieder um den Sieg.

Was passiert, wenn zwei Catwalk-Experten im direkten Duell aufeinandertreffen? Das können die Zuschauer in der 50. Ausgabe von „Schlag den Star“ am heutigen 2. Mai um 20.15 Uhr live auf ProSieben herausfinden, wenn der Choreograph und Diplom-Nuklearökologe Jorge González gegen den Creative Director Thomas Hayo antritt.

Im direkten Duell in bis zu 15 Runden erkämpfen sich die beiden Männer die Chance auf den Sieg und 100.000 Euro. Moderator Elton führt live durch das Duell und Ron Ringguth kommentiert. Aufgrund der aktuellen Situation wird kein Studio-Publikum vor Ort sein.