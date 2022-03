50. Jubiläum: Deutscher Kleinkunstpreis braucht Ersatz-Moderator

Anzeige

50 Jahre Deutscher Kleinkunstpreis: Seit 1972 werden herausragende Künstlerinnen und Künstler des Jahres in verschiedenen Kategorien von einer Fachjury des Mainzer Forum-Theaters „unterhaus“ ausgezeichnet. Dieser Kabarettist wird als Moderator einspringen.

Erstausstrahlung des Jubiläums zum Deutschen Kleinkunstpreis

Kabarettist Tobias Mann moderiert die große Jubiläumspreisverleihung. Aufgezeichnet wurde sie am 6. März 2022 im „Frankfurter Hof“ in Mainz. Am Sonntag, 13. März 2022 um 20.15 Uhr findet die Erstausstrahlung der „Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2022“ in 3sat statt. In der 3satMediathek ist sie ab Sendedatum ein Jahr lang abrufbar.

Tobias Mann ist als Moderator für den bekannten Kabarettisten Urban Priol eingesprungen, da dieser kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste. Ausgezeichnet wurden beim Jubiläum des Deutschen Kleinkunstpreises in diesem Jahr: Josef Hader in der Sparte Kabarett, Katie Freudenschuss in der Kategorie Chanson/Lied/Musik, die Künstlerin Carmela de Feo in der Sparte Kleinkunst, Till Reiners in der Kategorie Stand-up-Comedy, den Förderpreis der Stadt Mainz erhält Tino Bomelino, und der Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz geht an Thomas Freitag.

Bisher über 200 Auszeichnungen vergeben

Mit dem Deutschen Kleinkunstpreis wird in diesem Jahr einer der bedeutendsten deutschen Bühnenpreise zum 50. Mal verliehen. Angefangen mit dem ersten Preisträger Hanns Dieter Hüsch konnten seit 1972 mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler diese Auszeichnung in Empfang nehmen. Da die Kleinkunst ihren Namen nicht zuletzt intimer Atmosphäre und geringer Distanz zwischen Publikum und Künstlern verdankt, steht die Branche schon im dritten Jahr vor besonderen Herausforderungen.

Umso größer müsse die Leistung aller Künstlerinnen und Künstler gewürdigt werden, die trotz widriger Umstände auch im vergangenen Jahr inhaltlich Herausragendes auf der Bühne geleistet und ihrer Kreativität keinen Lockdown verpasst haben.

3sat zeigt Soloprogramme

Außerdem zeigt 3sat die Soloprogramme von Till Reiners und Horst Evers, die beide am 7. März 2022 im Frankfurter Hof aufgezeichnet werden: Am Sonntag den 27. März 2022 um 20.20 Uhr „Till Reiners: Bescheidenheit XS“ sowie am Sonntag den 24. April 2022 um 21.00 Uhr „Horst Evers: Wer alles weiß, hat keine Ahnung“. Beide Sendungen sind ab Sendedatum zwei Jahre lang in der 3satMediathek abrufbar.

Was vor 50 Jahren noch geschah, lesen Sie auf Digitalfernsehen.de

Quelle: ZDF