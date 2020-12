80er-Jahre-Weihnachtsklassiker „Anna“ und „Patrik Pacard“ bei ZDFneo

Anzeige

Nostalgiker und Kinder der 80er Jahre können zwischen den Jahren in alten Weihnachtsserien versinken. ZDFneo wiederholt gleich zwei Klassiker nach den Feiertagen.

Zum einen gibt es ein Wiedersehen mit „Patrik Pacard“ von 1984 mit Hendrik Martz in der Hauptrolle und zum anderen mit „Anna“ von 1987. Beide Miniserien werden in Blöcken gezeigt. Je drei Folgen am Stück gibt es am 27. Dezember (Sonntag) und am 28. Dezember (Montag). „Patrik Pacard“ läuft am 27. Dezember von 7.45 bis 10.25 Uhr und am 28. von 7.45 bis 10.20 Uhr bei ZDFneo. „Anna“ mit Silvia Seidel und Patrick Bach kommt am 27. Dezember von 10.25 bis 13.05 Uhr und am 28. von 10.20 bis 12.55 Uhr.

„Anna“-Darstellerin starb 2012 mit nur 42 Jahren

Die Weihnachtsserie „Anna“ über eine junge Ballerina, die nach einem Unfall ihren Lebensmut verliert und wieder zurück auf die Beine findet, wurde 1988 sogar als Kinofilm fortgesetzt. Hauptdarstellerin Silvia Seidel starb 2012 mit nur 42 Jahren in München. Auch im DF-Forum wurde seinerzeit um die Schauspielerin getrauert. In der Abenteuerserie „Patrik Pacard“ macht ein Münchner Junge Urlaub mit seinen Eltern an einem Fjord in Norwegen und lernt einen Professor kennen, der an einer weltverändernden Formel arbeitet. Plötzlich gerät Patrik ins Visier internationaler Geheimdienste.