a-ha: Konzert- und Filmabend heute im Free-TV

Bei Arte dreht sich am Freitagabend im Spätprogramm alles um die Kultband a-ha und ihre musikalischen Erfolge im Laufe der Geschichte.

„a-ha: The Movie“ eröffnet den musikalischen Abend bei Arte um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung. Den Inhalt des Films beschreibt der Sender folgendermaßen: „Als „Take On Me“ 1985 in den USA die Nummer eins der Billboard Charts wird, scheint ihr Traum in Erfüllung zu gehen, doch ihr Erfolg zerstört auch ihre Freundschaft. Bald sind sie nicht einmal mehr in der Lage, sich im selben Raum aufzuhalten.“ Seit dem 13. April steht der Film bereits in der Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

a-ha Konzertmitschnitt bei Arte

Im Anschluss um 23.15 Uhr zeigt Arte dann „a-ha: Ending on a High Note“. Dabei handelt es sich um die Dokumentation des Abschiedskonzertes der Band in Oslo am 4. Dezember 2010. Online ist der Konzertmitschnitt dann vom 14. April bis 12. Juli zum Streamen verfügbar.

Quelle: Arte