„A Million Little Things“ startet im März bei Fox

Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund – so das Motto von Jon Dixon. Als der erfolgreiche Geschäftsmann sich plötzlich umbringt, hält er seinen Freunden im Tod den Spiegel vor.

Fox sendet ab 10. März immer dienstags um 21.00 Uhr die US-Dramaserie „A Million Little Things“ in Doppelfolgen.

Als sich der erfolgreiche Geschäftsmann und Familienvater Jonathan Dixon das Leben nimmt, suchen seine Freunde verzweifelt nach dem Grund für seine Tat. Sie müssen feststellen, wie wenig sie tatsächlich von ihm und seinem Leben wussten. Im Tod hält Jon seinen Freunden einen Spiegel vor. Denn sie alle sind in ihrem Leben an einem Scheideweg angekommen: Jons Witwe Delilah (Stephanie Szostak) muss ihren beiden Kindern nun helfen, den Tod des Vaters zu verarbeiten, während sie selbst ein großes Geheimnis hütet. Derweil muss sich Romes (Romany Malco) und Reginas (Christina Moses) Beziehung einer Zerreißprobe stellen, als es um das Thema Nachwuchs geht. Auch Eddie (David Giuntloi) und Katherine (Grace Park) stehen vor scheinbar unüberwindbaren Problemen in ihrer Ehe. Garys (James Roday) Leben hingegen wird mittlerweile nicht mehr von ihm selbst, sondern vom Krebs bestimmt. Nicht nur seine eigene Gesundheit steht auf dem Spiel – auch das seiner neuen Bekanntschaft Maggie (Allison Miller). Kann ihre Beziehung das überstehen? Die Freundschaft, die sie alle verbindet, wird zum Ausgangspunkt für viele neue und dramatische Kapitel in ihren Leben.

Fox sendet die Serie wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Alle 17 Folgen sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar.