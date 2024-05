Ab heute Ersatz für „Sturm der Liebe“ am ARD-Nachmittag

„Sturm der Liebe“ geht – wie der „Tatort“ – schon im Mai in die Sommerpause. „Rote Rosen“ bleibt (noch) verschont.

Vier Wochen lang stimmt Das Erste auf den Sommer ein und sendet am Nachmittag werktäglich live aus dem SWR-Studio in Baden-Baden. Moderator von „Leben. live!“ ist Johannes Zenglein – bekannt aus „ARD-Buffet“ und dem „Tigerenten Club“. In der Auftaktsendung am Dienstag, 21. Mai, berichtet Reporterin Evelin König live vom Summer Opening auf Sylt.

© SWR/Sonja Riemann

„Leben. live“ ab sofort auf dem Sendeplatz von „Sturm der Liebe“ – Telenovela pausiert bis August

Die Sendung wird künftig am ARD-Nachmittag im Ersten mehr als eine volle Stunde werktäglich zu sehen sein. Am ARD-Nachmittag ist nun vier Wochen lang auch für unvernünftig leckere Dinge Platz – genau dann, wenn der kleine Hunger zwischen drei und vier kommt.

Hinweis zu den Dailys auf den Sendeplätzen 14.10 Uhr und 15.10 Uhr: Vom 29. Juni bis 21. Juli wird auf diesen Sendeplätzen die Tour de France live übertragen, ebenso wie vom 12. bis 18. August die Tour de France Femmes und zwischen dem 29. Juli und dem 9. August im täglichen Wechsel mit dem ZDF die Olympischen Spiele. „Rote Rosen“ pausiert ab 17. Juni für neun Wochen. Am 19. August geht es um 14.10 Uhr mit neuen Folgen weiter. „Sturm der Liebe“ ist ab 21. Mai in der Sommerpause und startet ebenfalls am 19. August mit neuen Episoden.