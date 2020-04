Ab heute: Neuer Montagabend bei Vox mit zwei Premieren

Frühlingsgefühle im Doppelpack: Ab heute feiern gleich zwei Dating-Formate Premiere in der neuen Vox Date Night.

Ab heute präsentiert Vox einen neuen Montagabend mit der Hoffnung auf Schmetterlinge im Bauch: In der Vox Date Night feiern gleich zwei Dating-Formate Premiere – „First Dates Hotel“ und „Prince Charming“.

Den Auftakt macht das neue Format „First Dates Hotel“ – von nun an immer montags um 20.15 Uhr: In Frankreich begrüßt Roland Trettl die Singles an der Hotelbar und lässt sie sich bei einem Abendessen kennenlernen. Bei gegenseitiger Sympathie können die Singles auch gleich den Rest des Urlaubs zusammen verbringen und ein zweites Date planen.

Direkt im Anschluss um 22.10 Uhr holt Vox den Grimme-Preisträger „Prince Charming“ ins Free-TV. Die erste Staffel des TV-Now-Originals spielt auf Kreta, wo Prince Charming Nicolas unter 20 Kandidaten den Mann fürs Leben sucht.